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منوعات

متسابق يحطم استوديو بعد خسارته في تحدي للجامعات |شاهد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
دخل متسابق في "تحدي الجامعة الأيسلندية"، في نوبة غضب؛ بعد أن أجاب الفريق المنافس بشكل صحيح على السؤال الفائز.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الطالب الغاضب ، جون يوروند جوموندسون ، يشارك في برنامج تلفزيوني Gettu Betur - والذي يترجم إلى Make a Better Guess.

 ولكن عندما توج منافسيه بالفوز ، سارع الشاب إلى إظهار رفضه الشديد.

 وعلى أثر ذلك، حطم المتسابق الخاسر زجاجًا على الأرض قبل أن يقفز على قدميه ، ويقلب المنصة ويرمي الماء في اتجاه زملائه في الفريق.

ثم اقتحم المنافس الخاسر الاستوديو مسببا في المزيد من الفوضى خلف الكاميرا.
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