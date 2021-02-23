متسابق يحطم استوديو بعد خسارته في تحدي للجامعات |شاهد

دخل متسابق في "تحدي الجامعة الأيسلندية"، في نوبة غضب؛ بعد أن أجاب الفريق المنافس بشكل صحيح على السؤال الفائز.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الطالب الغاضب ، جون يوروند جوموندسون ، يشارك في برنامج تلفزيوني Gettu Betur - والذي يترجم إلى Make a Better Guess.





ولكن عندما توج منافسيه بالفوز ، سارع الشاب إلى إظهار رفضه الشديد.





وعلى أثر ذلك، حطم المتسابق الخاسر زجاجًا على الأرض قبل أن يقفز على قدميه ، ويقلب المنصة ويرمي الماء في اتجاه زملائه في الفريق.





ثم اقتحم المنافس الخاسر الاستوديو مسببا في المزيد من الفوضى خلف الكاميرا.