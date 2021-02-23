مشاكل بين الأهالي وصعوبات مالية.. كواليس قصة زواج أحمد داوود وعلا رشدي.. فيديو

كشف الفنان أحمد داوود كواليس تعرفه بـ زوجته علا رشدي والصعوبات التي واجهتهما قبل الزواج.
وقال أحمد داوود في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قبل الزواج كان هناك رفض لفكرة الزواج بين الأهالي ثم عقدت جلسة بين والدي ووالد علا لإتمام الزواج من علا".
وأضاف أحمد داوود:" والدي ووالد علا توافقا في نفس الجلسة، ثم توجهنا إلى منزل علا، ووافقنا على قراءة الفاتحة، وكانت هناك مشاكل بين الأهالي، ولكن بعد الزواج المشاكل كلها اختفت وانتهت".
ومن جهتها، قالت الفنانة علا رشدي :" مكنش في بالي إني عايزة أتجوز واحد يجيبلي شبكة، واسافر بره كل سنة، ومش في بالي كل ده".
وأكملت علا رشدي:" في بداية زواجنا كانت هناك صعوبات مادية ومشاكل في الاعتياد على تواجد طرف آخر في حياتك".