عماد أديب: مصر أدارت ملف ليبيا بـ حكمة.. والأمن القومي لا يتوقف عند حدودنا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن هناك تغيرا نوعيا هائلا في كل ما يتعلق بالأمن الإقليمي في المنطقة مع زيادة نشاط المؤسسات المصرية الخارجية.





وأضاف عماد الدين أديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأمن القومي المصري لا يتوقف عند الحدود الجغرافية لمصر، مضيفا:" التحركات المصرية الخارجية بها فاعلية شديدة وتلعب دور رئيسي في المنطقة ".





وأكمل عماد الدين أديب:" تم إدارة ملف ليبيا بحكمة من مصر بداية من وضع خط استراتيجي في ليبيا وهو سرت الجفرة، وفي نفس الوقت قامت مصر بمناورات عسكرية متعددة على السواحل المصرية الغربية لتثبت انها لديها قوة الردع".





وعلى الصعيد المحلي قال عماد الدين أديب، إن هناك رغبة مستمرة لدى القيادة السياسية للحديث عن مفهوم للديمقراطية"، مضيفا:" إعادة تنمية الريف المصري أمر في غاية الاهمية لان الريف المصري يمثل الظهير الحقيقي للشعب".