اليوم.. عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، استعداد المدن الجامعية لعودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير الجاري.



كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي اليوم، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم غدا الأربعاء، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت 27 من الشهر ذاته.





وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.





رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية



