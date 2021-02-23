اليوم.. عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، استعداد المدن الجامعية لعودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير الجاري.
كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي اليوم، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم غدا الأربعاء، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت 27 من الشهر ذاته.
وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية
وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ المدن الجامعية، وعقب الجولة التفقدية عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع مسئولي المدن الجامعية، وشدد خلاله على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال عودة الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ السبت القادم 27 من فبراير الجاري.
واطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة الطبية بالجامعة؛ من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى وجود أطباء على مدار الساعة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام برش جميع المباني وتطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر، وقررَ تشكيل لجنة متابعة؛ لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.
كما ناقش كيفية الارتقاء بالمدن الجامعية مع مشرفيها، مستعرضين العديد من الأفكار التي كان من أبرزها إسهام الطلاب في أنشطة داخل المدن واكتشاف الموهوبين وذوي الحرف والمهارات؛ لتنميتها وتعزيزها ورقمنة المدن الجامعية، وحرص على الاستماع لمقترحات العاملين بالمدن.