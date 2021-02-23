ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العدل الأمريكية تعلن القبض على زوجة زعيم إمبراطورية المخدرات إل تشابو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:23 ص
إل تشابو
إل تشابو
Advertisements
شريف سيد
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القبض على زوجة زعيم المخدرات "إل تشابو"، في مطار بولاية فيرجينيا. 

وقضت محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، يوليو اعام 2019، بسجن إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان المعروف بـ"إل تشابو" مدى الحياة، بالإضافة إلى 30 عامًا أخرى بعد إدانته بتهريب المخدرات.

وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن "إل تشابو" أدين بتهريب أطنان من مخدرات الكوكايين والهيروين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتورط في عمليات قتل متعددة كزعيم لعصابة" كارتل سينالوا" والمعروفة بأنها واحدة من أكبر وأكثر منظمات تهريب المخدرات عنفًا.

ووجهت الجهات القضائية إلى "إل تشابو" (62 عامًا) 10 اتهامات أوائل العام الجاري بما في ذلك توزيع مخدر الهيروين والكوكايين دوليًا، استخدام الأسلحة، وغسيل الأموال.

يُشار إلى أن خواكين جوزمان كان قد هرب مرتين من سجون مكسيكية شديدة الحراسة قبل القبض عليه عام 2016 حين تم تسليمه إلى واشنطن للمحاكمة في يناير 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفيدرالي الروسي والعدل الأمريكية ينجحان في تفكيك شبكة لتهريب المخدرات.. فيديو

بعد سرقة الفنادق.. سياح إسرائيليون هربوا مخدرات إلى دبي في رأس السنة

عصابات المكسيك تتحالف مع المافيا الإيطالية لإغراق أوروبا بالمخدرات

القبض على أكبر تاجر مخدرات في آسيا

ترشيحاتنا

رسوم تسجيل العقارات حسب مساحتها.. تعرف على الأسعار

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

لا تعطي حصانة.. رئيس المناعة والحساسية يحسم الجدل حول أمان لقاحات كورونا

بايدن يعلن تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام

الإير باج أنقذ حياته .. شقيق عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

3 عروض على مائدة مروان محسن للرحيل عن الأهلي في الصيف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور