خطيبها مات في حادثة.. كشف ملابسات انتحار فتاة بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، ملابسات انتحار فتاة شنقا داخل شقتها في الهرم.





وكان بلاغ، تلقته الاجهزة الأمنية، أفاد بمصرع فتاة عشرينية شنقا داخل منزلها في الهرم، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.





وشرحت التحريات الأولية أن الفتاة تعاني من أزمة نفسية بسبب وفاة خطيبها في حادث سير.





وتبين من التحريات أن الفتاة قررت إنهاء حياتها شنقا بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب حادث خطيبها الذي أودى بحياته.



