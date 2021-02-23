حدث ليلا.. أمريكا تقترح حل دولتي إسرائيل وفلسطين.. اتهام جديد لـ الصين بتسريب كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.





وقع حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل مورفي، على تشريع، يشرّع وينظم استخدام وحيازة الماريجوانا للبالغين، الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكبر.





بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا، مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، التحديات الأمنية الإقليمية، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين بلديهما في مواجهة هذه التحديات.





أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر موقع "فيس بوك"؛ بعد حجب شبكة التواصل الاجتماعي مضامين إخبارية احتجاجا على مشروع قانون تدعمه الحكومة.





اتهم ماثيو بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجيش الصيني بالتسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أعلنت سفارة سويسرا بالرباط، الليلة، إن المغرب قرر تعليق جميع الرحلات إلى سويسرا بشكل مؤقت، مضيفة أنه سيتم تقييم هذا القرار كل 15 يوما، وذلك وفقا لمصادر إعلامية مغربية.





شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرقا وغربا، صباح اليوم الثلاثاء، مع وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.





يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزانى اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا .





توفى وزير البترول الأسبق، أحمد زكي يماني، في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.





خرجوا للتنزه والفرحة، لم يعلموا أنها ستكون اللحظات الأخيرة في حياتهم، ذهبوا على متن مركب لصيد الأسماك في عرض بحيرة مريوط بالإسكندرية، فاصطاتهم مياه البحرة واحد تلو الآخر بعد ان انقلب بهم مركب في المياه ليلفظ 7 منهم أنفاسهم الأخيرة، وتتمكن القوات من إنقاذ 5 آخرين، وجار البحث عن 8 غرقى آخرين.. أنها مشاهد مأساوية لـ"مركب الموت" عاشتها محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية.





وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي أهدتها الصين إلى مصر.





طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من الشعب الأمريكي، التحلي باليقظة، والالتزام بقواعد السلامة، وأخذ اللقاح حين توفره.



