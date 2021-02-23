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أخبار العالم

لقاء مهم بين الرئيس اللبناني ووزير الداخلية .. ماذا دار؟

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:58 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
التقي الرئيس اللبناني  ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي حيث بحثا الأوضاع الأمنية في البلاد وموضوع الإنتخابات النيابية الفرعية بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس الاثنين، قد قال إن الاقتصاد اللبناني سينتعش ويستعيد عافيته مما يتطلب التفاعل الايجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال عون، خلال لقاء مع وفد من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" إنه "عند انتعاش الاقتصاد، يجب أن تكون المؤسسات جاهزة للتفاعل الايجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي، لا سيما منها تشجيع الاستثمارات التي تدخل في صلب مهام المؤسسة".

وفي سياق أخر، بدأ اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من تخفيف بعض القيود المفروضة جراء جائحة كورونا في لبنان.

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