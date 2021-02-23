بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور

وصلت السيارة الصينية جاك Jac X8 إلى الموانئ المصرية، ومن المنتظر طرحها رسميا في الأسواق خلال الأيام المقبلة.









والسيارة تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهذه الفئة تحظى باهتمام كبير بين محبي السيارات في مصر والعالم نظرا لما تقدمه من مساحات داخلية واسعة.











مواصفات جاك Jac X8



تستمد جاك Jac X8 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو ينتج 184 حصانا، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك دبل كلتش سريع الاستجابة 6 سرعات.











داخلية جاك Jac X8



تأتي السيارة جاك Jac X8 بـ 6 مقاعد من الحجم الكبير وبها باقة أمان جيدة في النسخه العالمية، ولا نعلم هل سيتم انتزاع أي من هذه المواصفات في النسخة المصرية أم لا.









وطرحت الشركة الصينية مؤخرا سيارتها جاك jac 2021 s4 في مصر، والتي تنتمي أيضا لطراز السيارات suv، وهذه الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات بسبب ارتفاعها الجيد عن الأرض ومساحتها الداخلية الكبيرة، والتي تتسع لكثير من الأشخاص.جاك jac 2021 s4 سيارة من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي بمحرك تيربو 4 أسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصانا متصلا بفتيس أوتوماتيك (CVT) وبه نمط قيادة رياضي، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة جاك S3 موديل 2021 بقيمة 259.900 جنيه.