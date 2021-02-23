ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:20 م
جاك Jac X8
جاك Jac X8
Advertisements
اشرف عطية
وصلت السيارة الصينية جاك Jac X8 إلى الموانئ المصرية، ومن المنتظر طرحها رسميا في الأسواق خلال الأيام المقبلة.


والسيارة تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهذه الفئة تحظى باهتمام كبير بين محبي السيارات في مصر والعالم نظرا لما تقدمه من مساحات داخلية واسعة.


مواصفات جاك Jac X8
تستمد جاك Jac X8 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو ينتج 184 حصانا، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك دبل كلتش سريع الاستجابة 6 سرعات.


داخلية جاك Jac X8
تأتي السيارة جاك Jac X8 بـ 6 مقاعد من الحجم الكبير وبها باقة أمان جيدة في النسخه العالمية، ولا نعلم هل سيتم انتزاع أي من هذه المواصفات في النسخة المصرية أم لا.


وطرحت الشركة الصينية مؤخرا سيارتها جاك jac 2021 s4 في مصر، والتي تنتمي أيضا لطراز السيارات suv، وهذه الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات بسبب ارتفاعها الجيد عن الأرض ومساحتها الداخلية الكبيرة، والتي تتسع لكثير من الأشخاص.
 

جاك jac 2021 s4 سيارة من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي بمحرك تيربو 4 أسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصانا متصلا بفتيس أوتوماتيك (CVT) وبه نمط قيادة رياضي، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة جاك S3 موديل 2021 بقيمة 259.900 جنيه.
بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور
بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور
بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور
بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيارات هونشي Hongqi الصينية الفارهة تصل الخليج.. صور

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

أفضلها MG5.. أهم السيارات الصينية في السوق المصري خلال 2020

وحش صيني جديد يقتحم سوق السيارات في مصر

بسعر 355 ألف جنيه.. طرح دفسك ايجل DFCK EAGLE 580 موديل 2021 في مصر

جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز تغسيل الزوج لزوجته بعد وفاتها؟ الإفتاء ترد

تهديد ضمني.. إثيوبيا تضع شرطا قبل أي حوار مع السودان حول الأزمة الحدودية

وزير الصحة البريطاني يعلن خبرا سارا بشأن السلالة المتحورة من كورونا

الشهر العقاري يكشف كيفية توثيق عقار مورث بعقد ابتدائي في التعديل الجديد

ضربة لـ بي إن سبورت .. قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

شوبير يعلن التشكيل الأنسب لـ الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور

يجسد الطبيعة السيناوية.. فن الأورجامي ينتشر بشمال سيناء ويحول الورق أشكالا فنية وهندسية

كيا تطرح سيارات عسكرية في الإمارات.. صور