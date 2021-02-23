وزير الداخلية اللبناني: نبذل قصارى جهدنا لبسط الطمأنينة والاستقرار في نفوس المواطنين

التقي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، مفتي دار الفتوى اللبنانية عبد اللطيف دريان ، حيث أشار الى أن اللقاء تناول العديد من القضايا التي تتعلق بالشؤون اللبنانية سياسيا وامنيا وبخاصة موضوع إجراء الانتخابات النيابية الفرعية.





وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة تقوم بجهد كبير لإنهاء التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن ، بشكل نزيه مع المحافظة على تطبيق الشروط الوقائية لمكافحة جائحة كورونا.





كما عبر عن تمنياته ، بأن يسبق الانتخابات الفرعية وتشكيل حكومة حتى يكون الاستقرار مستتبا في أثناء إجراء الانتخابات الفرعية وبهذا يكون لبنان ضمن اكتمال عدد نواب المجلس من جهة وقيام حكومة فاعلة لتخرج البلد من مآزقه العديدة من جهة ثانية وهكذا يشعر اللبنانيون بالطمأنينة والسلام.



