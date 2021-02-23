ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الداخلية اللبناني: نبذل قصارى جهدنا لبسط الطمأنينة والاستقرار في نفوس المواطنين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:02 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
التقي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، مفتي دار الفتوى اللبنانية عبد اللطيف دريان ، حيث أشار الى أن اللقاء تناول العديد من القضايا التي تتعلق بالشؤون اللبنانية سياسيا وامنيا وبخاصة موضوع إجراء الانتخابات النيابية الفرعية. 

وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة تقوم بجهد كبير لإنهاء التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن ، بشكل نزيه مع المحافظة على تطبيق الشروط الوقائية لمكافحة جائحة كورونا. 

كما عبر عن تمنياته ، بأن يسبق الانتخابات الفرعية وتشكيل حكومة حتى يكون الاستقرار مستتبا في أثناء إجراء الانتخابات الفرعية وبهذا يكون لبنان ضمن اكتمال عدد نواب المجلس من جهة وقيام حكومة فاعلة لتخرج البلد من مآزقه العديدة من جهة ثانية وهكذا يشعر اللبنانيون بالطمأنينة والسلام.

وقال: إن حكومة الرئيس دياب أدت ما عليها بكل تفان وإخلاص وشفافية من خلال ما توفر لها من ظروف محلية وإقليمية صعبة للغاية، وهي مستمرة في تصريف الأعمال وتسيير أمور الناس لحين تشكيل الحكومة المنتظرة لتسليمها الأمانة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهمها منع إطلاق النار فى الاحتفالات.. لبنان يدرس سلسلة من الإجراءات الأمنية استعدادا لموسم الأعياد

لمواجهة كورونا.. مناشدة عاجلة من وزير الخارجية اللبناني لـ المغتربين

لبنان على صفيح ساخن.. تحذير شديد اللهجة من رئيس النواب

بعد كارثة مبنى البلدية.. وزير الداخلية اللبناني يزور طرابلس

لبنان.. قرار بإقفال الإدارات العامة في 9 فبراير لهذا السبب

الشيوخ الفرنسي يبعث برسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني

ترشيحاتنا

ليست نزع الملكية.. عقوبة واحدة لمخالفة تسجيل العقار بالشهر العقاري

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت حبتين من الموز كل يوم

الصحة: الصين قدمت 300 ألف لقاح سينوفارم هدية للدولة المصرية.. فيديو

كانوا بيتفسحوا.. تفاصيل مأساوية يكشفها شاهد عيان في غرق 20 شخصا في الإسكندرية

عندما تصطدم بأصدقائك.. شاهد.. صدفة تجمع بين هند صبري وخالد سليم في الشارع

فيديو جراف.. لقاء المتوفى بمن سبقه من أهله ومشاهد عن حياة البرزخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

لكزس تطرح IS 500 إف سبورت الجديدة .. صور

بسبب فيسبوك .. تويوتا تعوض مالك سيارة FJ CRUISER بعد تحطمها في حادث بشع ..صور