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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:09 م
أعراض البرد
أعراض البرد
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم ابرزها خلال السطور التالية..

يجهل الكثير من الأشخاص التفرقة بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك كشف موقع هيلثي عن الفرق بينهما.


شاركت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مؤخرًا سلسلة من الصور التي لم يسبق لها مثيل على قصصها على Instagram، وكشفت لمتابعيها عن خبايا صغيرة من حياتها، بما في ذلك ابنتها خاي.


هل تضع كوبًا من الماء على منضدة سريرك قبل النوم كل ليلة ، حتى تتمكن من شربه في الصباح نحن نحييك على التفكير في شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ ، لكن شرب الماء الذي ظل جالسًا طوال الليل ليس فكرة ذكية جدًا.


الحلويات هي أفضل طريقة لإنهاء اليوم، فهي لا تشعل فقط براعم التذوق بل تضيف أيضًا حلاوة إلى يوم ممل.
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نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

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