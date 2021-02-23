نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:09 م
أعراض البرد
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم ابرزها خلال السطور التالية..
يجهل الكثير من الأشخاص التفرقة بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك كشف موقع هيلثي عن الفرق بينهما.
شاركت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد
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