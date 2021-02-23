في حلقتها مع إسعاد يونس.. علا رشدي: "وجهة نظر" الموسم الثاني سيظهر به النجمات كأمهات فقط

حلت الممثلة علا رشدي مع عائلتها النجم أحمد داود وأولادها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc".





وأكدت إسعاد يونس، خلال الحلقة أن علا رشدي عندما أصبحت أما، قررت أن تشارك تجربة الأمومة مع الجمهور بشكل مختلف ومن هنا جاءت فكرة برنامج "وجهة نظر".





وصرحت علا رشدي في البرنامج أنها تستعد لتقديم الجزء الثاني من برنامجها "وجهة نظر" والذي سيختلف عن الجزء الأول.





وأكدت أنها كما أظهرت لجمهورها من العائلات والامهات المشاكل والعقبات المختلفة التي تواجهها مع اطفالها وعائلتها وكيف حاولت التغلب عليها سوف تأخذهم في الجزء الثاني في جولة لدى أهم نجمات الوطن العربي من منازلهم لتعرفهم كيف يتعاملوا مع التحديات التي يواجهونها كأمهات في التعامل مع أولادهم وليس كنجوم للحديث عن موضوعات مختلفة وستكون هناك حلقة خاصة عن الأب وضيوفها أحمد داود وأحمد السعدني.





وخلال الحلقة عرضت إسعاد يونس، جزء من برنامج "وجهة نظر" الموسم الثاني، وظهر به النجمات منى زكي ولقاء الخميسي وبسمة ونسرين أمين وغيرهم الذين استضافوا علا رشدي في بيوتهم.



