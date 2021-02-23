ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في حلقتها مع إسعاد يونس.. علا رشدي: "وجهة نظر" الموسم الثاني سيظهر به النجمات كأمهات فقط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
حلت الممثلة علا رشدي مع عائلتها النجم أحمد داود وأولادها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc".

وأكدت إسعاد يونس، خلال الحلقة أن علا رشدي عندما أصبحت أما، قررت أن تشارك تجربة الأمومة مع الجمهور بشكل مختلف ومن هنا جاءت فكرة برنامج "وجهة نظر".

وصرحت علا رشدي في البرنامج أنها تستعد لتقديم الجزء الثاني من برنامجها "وجهة نظر" والذي سيختلف عن الجزء الأول. 

وأكدت أنها كما أظهرت لجمهورها من العائلات والامهات المشاكل والعقبات المختلفة التي تواجهها مع اطفالها وعائلتها وكيف حاولت التغلب عليها سوف تأخذهم في الجزء الثاني في جولة لدى أهم نجمات الوطن العربي من منازلهم لتعرفهم كيف يتعاملوا مع التحديات التي يواجهونها كأمهات في التعامل مع أولادهم وليس كنجوم للحديث عن موضوعات مختلفة وستكون هناك حلقة خاصة عن الأب وضيوفها أحمد داود وأحمد السعدني.

وخلال الحلقة عرضت إسعاد يونس، جزء من برنامج "وجهة نظر" الموسم الثاني، وظهر به النجمات منى زكي ولقاء الخميسي وبسمة ونسرين أمين وغيرهم الذين استضافوا علا رشدي في بيوتهم.

يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج "وجهة نظر" على قناة يوتيوب الخاصة، بها وحقق نجاحا كبيرا مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايون مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة يوتيوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. ريم مصطفي تروج لحلقتها في صاحبة السعادة

اليوم.. ريم مصطفى ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

ريم مصطفى توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حلقتها في صاحبة السعادة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ريم مصطفى

كواليس تتويج إيهاب توفيق بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

علا رشدي: حبوا نفسكم في الفلانتين واستنوني في وجهة مظر

ترشيحاتنا

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

الثلج يغطي قرية جلبانة شرق قناة السويس .. شاهد

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

قرار سعودي عاجل بشأن بعض المساجد بسبب كورونا

ليست نزع الملكية.. عقوبة واحدة لمخالفة تسجيل العقار بالشهر العقاري

بسبب الأمطار والثلوج.. تفاصيل جديدة في حريق عقار دمياط الجديدة

Advertisements

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

كانوا بيتفسحوا.. تفاصيل مأساوية يكشفها شاهد عيان في غرق 20 شخصا في الإسكندرية

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

كريستال بالاس يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

كيلو الفراخ البلدي بـ36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر حلا شيحة وعدد زيجاتها

15 دقيقة تعادل سلبي.. درجة الحرارة تمنح سيبما التنزاني التفوق على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس

سعر ومواصفات إنفينيتي QX80 2021 في السعودية.. صور

دراسة : تأثيرات كورونا على الجسم مستمرة حتى بعد التعافي بـ 6 أشهر