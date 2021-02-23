لكزس تطرح IS 500 إف سبورت الجديدة .. صور

أعلنت شركة لكزس lexus عملاق صناعة السيارات اليابانية و أحد أزرع شركة تويوتا عن طرح نسخة lexus ls 500 f sport الجديدة بمحرك V8 سعة 500 سي سي بدون تيربو ، وهو محرك نادر للسيارات الجديدة هذه الفترة .





وتتميز داخلية lexus ls 500 f sport بمقود جلدي يمكن تدفئته وعدة وضعيات قيادة مختلفة حسب مستويات الأداء المطلوبة من السيارة و”نظام السلامة بلس” الذي يستخدم الرادارات والكاميرات للتحذير المبكر من الاصطدامات وتفعيل الكبح الأوتوماتيكي .







lexus ls 500 f sport





قررت لكزس رفع غطاء محرك lexus ls 500 f sport بحوالي 2 بوصة لأستيعاب المحرك الجديد، والذي يولد 472 حصان و535 نيوتن متر من عزم الدوران وهو محرك اقل ما يقال عنة هو جبار .



حصلت lexus ls 500 f sport على تحديثات ميكانيكية لأنظمة التعليق والتوجيه لتحسين المرونة والراحة في السرعات المنخفضة والثبات في السرعات المرتفعة، مع أقراص فرامل من الالومنيوم الخالص 14 بوصة في الأمام و12.7 بوصة في الخلف .تأتي lexus ls 500 f sport الرياضية بجنوط 19 بوصة أخف وزنًا من جنوط IS 350 إف سبورت، مع نظام عادم رباعي وجناح خلفي ولمسات كروم أنيقة وستنطلق lexus ls 500 f sport في أسواق أمريكا الشمالية في النصف الاول من العام الجاري 2021 .