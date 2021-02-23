ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية بمعبد رمسيس الثاني بأبو سمبل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:57 م
معبد ابو سمبل
معبد ابو سمبل
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية بمعبد رمسيس الثاني بأبو سمبل، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بأبو سمبل.

ويُعد معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان واحدًا من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر، حيث يشهد المعبد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ أكتوبر والأخرى ٢٢ فبراير من كل عام.

وبدأ إنقاذ معبدي أبو سمبل في ستينيات القرن الماضي من قبل فريق متعدد الجنسيات من علماء الآثار والمهندسين ومشغلي المعدات، وبدأ العمل بتقطيع المعبدين بعناية فائقة إلى كتل كبيرة "تصل إلى ٣٠ طن، بمتوسط ٢٠ طنًا"، وتم نقلها وأعيد تركيبها مرة أخرى في موقع جديد على ارتفاع  حوالي 64 مترًا، عن سطح مياه بحيرة ناصر وعلى بعد حوالي 180 متر من الموقع الأصلي، في واحدة من أعظم تحديات الهندسة الأثرية في التاريخ.

معبد أبو سمبل الكبير "معبد رمسيس الثاني" مكرس لعبادة رع حور آختي وبتاح وآمون رع، أكبر ثلاثة آلهة في الدولة المصرية في ذلك الوقت، تتكون واجهة المعبد الكبير من أربعة تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني، الواحد منها بارتفاع 22 م، وقد تم تصميم المعبد لتشرق الشمس على وجه تمثال رمسيس الموجود في قدس الأقداس.

ويقع إلى الشمال من معبد رمسيس الثاني، المعبد الصغير لزوجته نفرتاري وهما متقابلان لا يفصلهما إلا وادٍ صغير. وقد استغرق العمل لنقل المعبدين قرابة ست سنوات، ليعاد تشييدهما في موضع أعلى بحوالي ٦٤ مترًا.

لمشاهدة الجولة أضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاثنين المقبل.. أشعة الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني بـ أبوسمبل

تعامد الشمس في أبو سمبل على وجه الملك رمسيس الثاني.. حدث نادر يتكرر مرتين سنويا فى أكبر معبد منحوت في الصخر بالعالم.. و260 سائحا و 800 زائر مصري في انبهار

تعرف على تفاصيل حملة إنقاذ معابد النوبة

ترشيحاتنا

أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

كريستال بالاس يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

قرار سعودي عاجل بشأن بعض المساجد بسبب كورونا

أنا مش كده واتخنقت.. ليلي علوي تكشف عن اتهامها بهذه الكلمات..تفاصيل

تعرف على تشكيل سيمبا التنزاني ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سيمبا التنزاني يستغل ارتفاع درجة الحرارة ويتقدم على الأهلي في الشوط الأول

Advertisements

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أخبار الرياضة.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية.. كريستال بالاس يكشف حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

أول رد فعل من أبو جبل بعد استبعاده من تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس بارد وأمطار وثلوج .. 5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

على غرار جينيسيس .. هيونداي تطلق إيونك علامة منفصلة للسيارات الكهربائية و تطرح IONIQ 5 | صور

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس