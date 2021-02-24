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حوادث

اليوم.. محاكمة طبيب متهم بهتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها في الشرقية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:00 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم، محاكمة طبيب متهم بهتك عرض فتاة، أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وحضرت المجنى عليها الجلسة، وواجه رئيس المحكمة المجنى عليها بالطبيب، وأقرت أمام المحكمة بقيامه بمحاولة تقبيلها بالقوة ووضع يده بموضع عفتها، فيما أنكر الطيب أمام المحكمة، وأقر أنه لم يقصد ذلك.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم ثان الزقازيق من " د. ش" 20 سنة مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه " أ .ح" 39 سنة إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية،  وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6675 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2020.
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