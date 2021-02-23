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أخبار العالم

الخطوط السعودية: تحديث أسطول الطائرات كل 5 سنوات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:24 م
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
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قسم الخارجي
أكدت الخطوط الجوية السعودية، أنها تقوم بتحديث أسطول طائراتها كل 5 سنوات، وذلك وفق استراتيجة تضع سلامة وأمن ركاب وأطقم طائرات الخطوط السعودية في مقدمة الأولويات.

قالت الخطوط السعودية لقناة "العربية" إن محرّك طائراتها من طراز بوينج 777 هو من نوع آخر مختلف عن محرك الطائرة الأمريكية الذي أصيب بالعطل.

لفت إلى أن أسطول طائراتها يجري تحديثه بشكلٍ دائم حيث يبلغ متوسط عمر الأسطول حوالي 5 سنوات، ما يجعله من أحدث الأساطيل في المنطقة وعلى مستوى العالم، مشيرة إلى الحرص الشديد على تطبيق كافة إجراءات السلامة الخاصة بالنقل الجوي.

وكانت الخطوط السعودية، حصلت على التصنيف الأعلى "الدرجة الماسية" لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا في العالم، وذلك ضمن تصنيف منظمة APEX المتخصصة في قياس أداء وخدمات شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة وتصنيفها، بناءً على تقييم ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم.
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