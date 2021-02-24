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محافظات

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة غذائية في الشرقية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:00 ص
إعدام نصف طن أغذية
إعدام نصف طن أغذية فاسدة
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والقنايات ومشتول السوق والصالحية الجديدة، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والقنايات ومشتول السوق والصالحية الجديدة.


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وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ١٢ منشأة بمركز أولاد صقر، و ٣ منشآت منهم مصنع لمنتجات الألبان بمركز القنايات، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥٥٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٥٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والقنايات ومشتول السوق.


وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

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