أحمد المسلماني: كورونا حرب بيولوجية.. وتغير المناخ الجائحة الثانية بعده.. فيديو

قال الكاتب أحمد المسلماني ، إن ظهور فيروس كورونا جعل العالم أجمع على يقين أن هناك حرباً بيولوجية، مؤكدا أنه قبل ظهوره، لم يكن بمخيلة أحد أنه سيظهر فيروس ويكتسح العالم هكذا .
وأضاف أحمد المسلماني خلال لقائه في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى ام سى"، ما حدث مع فيروس كورونا يحدث أيضا للمرة الثانية بخصوص قضية التغير المناخي التي ستحدث والتي يظن البعض انها خرافة والبعض الآخر يظن أنه مازال أمامها وقت طويل لحدوث تغير في المناخ .
وأوضح أحمد المسلماني ، الموبايل يمكن أن يختفي في أى لحظة؛ نتيجة عدم توافر المواد المستخدمة في صناعته؛ لانها استنفذت واستهلكت بالكامل من الطبيعة، وهذه من مخاطر تغير المناخ، بالإضافة إلى غرق دول بالكامل، وغرق شواطىء، ويمكن ان نضع ماحدث في تكساس من ضمنهم؛ بسبب تساقط الثلوج عليها بشكل غير مسبوق.