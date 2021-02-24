أحمد المسلماني: كورونا حرب بيولوجية.. وتغير المناخ الجائحة الثانية بعده.. فيديو

قال الكاتب أحمد المسلماني ، إن ظهور فيروس كورونا جعل العالم أجمع على يقين أن هناك حرباً بيولوجية، مؤكدا أنه قبل ظهوره، لم يكن بمخيلة أحد أنه سيظهر فيروس ويكتسح العالم هكذا .





وأضاف أحمد المسلماني خلال لقائه في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى ام سى"، ما حدث مع فيروس كورونا يحدث أيضا للمرة الثانية بخصوص قضية التغير المناخي التي ستحدث والتي يظن البعض انها خرافة والبعض الآخر يظن أ نه مازال أمامها وقت طويل لحدوث تغير في المناخ .



