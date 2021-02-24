السبت.. تكريم ليلى طاهر بالصالون الثقافي لـ مديحة حمدي في الأوبرا

تقيم الفنانة القديرة مديحة حمدي صالونها الثقافي، في السادسة من مساء السبت القادم ، 27 فبراير، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية الذي يتضمن لقاء مفتوح مع الفنانة القديرة ليلى طاهر يتناول رحلة عطائها الفنية.





يقام التكريم بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، وتكريم خاص للمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة والمخرجة الكبيرة رباب حسين والفنانة دينا عبد الله، مع فقرات غنائية للمطربة نهلة خليل، يحضر الصالون كوكبة من رموز الثقافة والفن والمجتمع.



