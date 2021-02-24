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تعليم

خطة شهر مارس لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر مارس 2021، وذلك تحت رعاية  الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كل وفق تخصصه.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، بما يسهم فى تحسين أداء الكوادر الجامعية، حيث يقدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.

أفادت  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز أن  الخطة يتم وضعها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور والتي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة  وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر مارس الأون لاين كالآتي:

1 - آليات عمل اللجان العلمية، وذلك يومي الأحد والاثنين  ٧-٨ مارس  فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- إدارة الفريق البحثى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9-10 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

3- Reference management system and science research formatting وذلك يومي
 الثلاثاء والأربعاء  9-10 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

4- سبل التيسيرات المختلفة للمعاقين  وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.


5- تدويل التعليم العالي وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.


6- كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  16-17 مارس  فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

7- مكافحة الفساد والتعريف به وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  16-17 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.


8- تأهيل الشباب للريادة والإبتكار وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.


9- إدارة الذات وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.


10- إدارة الأزمات والكوارث وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  23-24 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

11- استخدام التكنولوجيا فى التدريس وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  23-24 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

12- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي السبت والأحد  27-28 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

13- سلوكيات المهنة وذلك يومي الأحد والاثنين 28-29 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما سيعقد المركز دورات تدريبية  بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية  والمحافظة على التباعد الأجتماعى مع الالتزام بالأعداد القليلة بالدورة التدريبية كالآتي:

1- التحليل الأحصائى باستخدام AMOS وذلك يومي الأحد والاثنين 7-8 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- مهارات الأتصال الفعال وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.
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