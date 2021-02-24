سلالات كورونا المتحورة تفجع أمريكا.. وهذه هي الخريطة الوبائية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 1932 حالة إصابة جديدة بسلالات فيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وفقًا للبيانات التي تم تحديثها من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب ما أوردت شبكة سي إن إن.





ذكر التقرير، إن الغالبية العظمى من هذه الحالات ، 1881، كانت للبديل أو السلالة الأكثر عدوى والمعروفة علميًا باسم B.1.1.7 ، والتي تم اكتشافها في الأصل في المملكة المتحدة.





وفق تقرير المراكز الأمريكية للأمراض والوقاية منها، فقد تم العثور على السلالة في 43 ولاية أمريكية، في بورتوريكو وواشنطن العاصمة وغيرها.





وكان أكثر من ربع الحالات في فلوريدا، بالإضافة إلى ذلك ، فقد كان هناك 46 حالة إجمالية لسلالة رُصدِت في البداية في جنوب إفريقيا ، وتسمى B.1.351 ، في 13 ولاية وواشنطن العاصمة.

أخيرًا ، تم اكتشاف خمس حالات إجمالية لسلالة P.1 المرتبطة بالبرازيل لأول مرة بين أربع ولايات.





يقول مركز السيطرة على الأمراض أن هذا لا يمثل العدد الإجمالي لمثل هذه الحالات المنتشرة في الولايات المتحدة ، بل يمثل فقط تلك التي تم العثور عليها من خلال تحليل العينات الإيجابية.





وتحذر الوكالة من أن أرقامها قد لا تتطابق على الفور مع أرقام الإدارات الصحية بالولايات والمحليات.







