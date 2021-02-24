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أخبار العالم

سلالات كورونا المتحورة تفجع أمريكا.. وهذه هي الخريطة الوبائية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:52 ص
السلالات الجديدة
السلالات الجديدة تتفشى بوتيرة كبيرة
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محمد علي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 1932 حالة إصابة جديدة بسلالات فيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وفقًا للبيانات التي تم تحديثها من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب ما أوردت شبكة سي إن إن.

ذكر التقرير، إن الغالبية العظمى من هذه الحالات ، 1881، كانت للبديل أو السلالة الأكثر عدوى والمعروفة علميًا باسم B.1.1.7 ، والتي تم اكتشافها في الأصل في المملكة المتحدة. 

وفق تقرير المراكز الأمريكية للأمراض والوقاية منها، فقد تم  العثور على السلالة في 43 ولاية أمريكية، في بورتوريكو وواشنطن العاصمة وغيرها. 

وكان أكثر من ربع الحالات في فلوريدا، بالإضافة إلى ذلك ، فقد كان هناك 46 حالة إجمالية لسلالة رُصدِت في البداية في جنوب إفريقيا ، وتسمى B.1.351 ، في 13 ولاية وواشنطن العاصمة. 
أخيرًا ، تم اكتشاف خمس حالات إجمالية لسلالة P.1 المرتبطة بالبرازيل لأول مرة بين أربع ولايات. 

يقول مركز السيطرة على الأمراض أن هذا لا يمثل العدد الإجمالي لمثل هذه الحالات المنتشرة في الولايات المتحدة ، بل يمثل فقط تلك التي تم العثور عليها من خلال تحليل العينات الإيجابية.

 وتحذر الوكالة من أن أرقامها قد لا تتطابق على الفور مع أرقام الإدارات الصحية بالولايات والمحليات.


ووفق رصد موقع وورلد ميتر، تقترب أمريكا من حاجز الـ29 مليون مصاب بكورونا، وتجاوزت الوفيات الـ515 ألف حالة، في استمرارٍ لتفشي العدوى، رغم انخفاض الحالات في الأيام الأخيرة، بعد ذروة وبائية وصلت لتسجيل 400 ألف حالة في اليوم.
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