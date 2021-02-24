رئيس سياحة النواب: نشر أخلاقيات السياحة بين الأجيال القادمة خطوة مهمة للغاية

أشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بموافقة وزارة التربية والتعليم ، ووزارة السياحة والآثار على اقتراح لجنة السياحة والطيران بالنواب بشأن إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسى، وتفعيل مسابقة "سفير السياحة" ، وذلك لتربية النشء الصاعد وتعريفه بالمعالم السياحية والأثرية في مصر، وإنماء الوعى بالسلوكيات الواجب اتباعها في المناطق السياحية والأثرية، والتعامل مع السائحين بالشكل اللائق.





وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب فى بيان صحفى له أن ترسيخ مبادئ الوعي السياحي ونشر أخلاقيات السياحة بين كافة شرائح المجتمع المصري وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة وخاصة بين الأجيال القادمة خطوة مهمة للغاية من جانب وزارتى التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار ، وذلك لخلق أجيال وكوادر تستطيع أن تعمل في مجال السياحة ولديها الفهم والاستيعاب الجيد لأصول مهنة السياحة وفن معاملة السائحين ، وهو ما يسهم في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية قطاع السياحة ودوره في نهضة الاقتصاد المصرى، لتكون قادرة على تحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى محليًا ودوليًا.





وقالت النائبة نورا على أن حرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بزيادة الوعي الطلابي بأهمية قطاع السياحة والآثار والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة وخاصة بين الأجيال القادمة أمر جيد لأنه سوف يكون له آثار إيجابية قوية على الأجيال القادمة ويساعدهم على التحلى بالأخلاقيات والقيم الإيجابية في التعامل مع السائحين وغرس قيم ثقافة تَقبُّل واحترام الآخر لدى النشء في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، لتكوين انطباع إيجابي لدى السائحين مما يشجعهم على تكرار زيارتهم الى مصر.





وطالبت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالبواب أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسى، وتفعيل مسابقة "سفير السياحة" الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم.