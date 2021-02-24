يحمي من السرطان.. 3 فوائد لن تصدقها لتناول القرنبيط في الشتاء

يعتبر القرنبيط من الخضراوات الصحية للغاية، وهو مصدر مهم للعناصر الغذائية، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية فريدة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض عديدة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.





بالإضافة إلى ذلك، فهي صديقة لخسارة الوزن وسهلة للغاية لإضافتها إلى نظامك الغذائي، ووفقًا لما قدمه موقع healthline إليكم اهم فوائد تناول القرنبيط على الصحة.





يحتوي القرنبيط على كمية عالية من الألياف، وهو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي، وقد يقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.





ويوفّر القرنبيط كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المفيدة في تقليل الالتهاب والحماية من العديد من الأمراض المزمنة.





ويحتوي القرنبيط على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف والماء، وجميع الخصائص التي قد تساعد في إنقاص الوزن.





ويعتبر القرنبيط مصدرًا جيدًا لمادة الكولين ، وهي مادة مغذية يفتقر إليها الكثير من الناس، ويشارك في العديد من العمليات في الجسم، ويعمل على الوقاية من العديد من الأمراض.





القرنبيط غني بالسلفورافان، وهو مركب نباتي له العديد من الآثار المفيدة، مثل تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.