الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في عدة مناطق الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد: إنه كانت هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ يوم الاثنين، أثرت على السواحل الشمالية بأمطار غزيرة، ورعدية، وكانت مصحوبة بالبرق.
وأضافت "إيمان
شاكر" في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على
فضائية " إكسترا " ، أنه أمس امتدت هذه الحالة من عدم الاستقرار ، حتى
شملت معظم أنحاء الجمهورية ، والسواحل الشمالية ، والدلتا ، والقاهرة ، ومدن
القناة ، وشمال ووسط سيناء ، وشمال الصعيد ، مشيرة إلى أن منطقة جنوب الصعيد هي
التي كانت بعيدة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .
وتابعت وكيل مركز
الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد ، أن أمس شهدنا أمطار على فترات متفرقة من اليوم ،
ولكن هذا وفقًا للتوقعات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشيرة إلى
أن الأمطار بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري استمرت حتى الساعات الأولى من
صباح اليوم الأربعاء .
وأكدت " شاكر " ، أن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية بالنسبة
للقاهرة الكُبرى ، ومعظم محافظات الجمهورية ، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ،
باستثناء أن هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق من شمال ووسط
سيناء ، وتكوين السيول التي مازالت موجودة بسبب وجود المناطق الجبلية والمناطق المرتفعة
.
وأكملت ، أن ستستمر سقوط الأمطار على مناطق خليج السويس ، مثل : الزعفرانة ، ورأس غارب ، وتمتد إلى مرسى علم والغردقة.