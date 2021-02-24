الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في عدة مناطق الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد: إنه كانت هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ يوم الاثنين، أثرت على السواحل الشمالية بأمطار غزيرة، ورعدية، وكانت مصحوبة بالبرق.

وأضافت "إيمان شاكر" في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أنه أمس امتدت هذه الحالة من عدم الاستقرار ، حتى شملت معظم أنحاء الجمهورية ، والسواحل الشمالية ، والدلتا ، والقاهرة ، ومدن القناة ، وشمال ووسط سيناء ، وشمال الصعيد ، مشيرة إلى أن منطقة جنوب الصعيد هي التي كانت بعيدة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد ، أن أمس شهدنا أمطار على فترات متفرقة من اليوم ، ولكن هذا وفقًا للتوقعات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشيرة إلى أن الأمطار بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .

وأكدت " شاكر " ، أن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية بالنسبة للقاهرة الكُبرى ، ومعظم محافظات الجمهورية ، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ، باستثناء أن هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق من شمال ووسط سيناء ، وتكوين السيول التي مازالت موجودة بسبب وجود المناطق الجبلية والمناطق المرتفعة .

وأكملت ، أن ستستمر سقوط الأمطار على مناطق خليج السويس ، مثل : الزعفرانة ، ورأس غارب ، وتمتد إلى مرسى علم والغردقة.