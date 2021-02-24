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ديني

قطاع المعاهد يقرر مد التسجيل للشهادات الأزهرية 15 يوما

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:00 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية ١٥ يوما اعتبارا من الخميس الموافق ٢٥ فبراير حتى الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١.

وناشد عباس، الطلاب سرعة التقدم قبل انتهاء موعد غلق التسجيل، على أن يشمل القرار كلا من الثانوية الأزهرية، ثانوية العلوم الإسلامية، ثانوية غزة، إعدادية وثانوية البعوث الإسلامية، وشهادات القراءات. 

يأتي هذا القرار نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على مناشدة ورغبة أولياء الأمور باستمرار تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية، وحرصا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.

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