ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

200 مليون دولار.. الوزراء يوافق على تمويل من البنك الدولي لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلًا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادي الجديد؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ سنوات .. البيئة: هواء مصر أفضل بسبب فيروس كورونا

الحكومة توافق على منحة من الوكالة الإسبانية بـ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد

السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة

برلماني: التوسع في مشروعات الوقود الحيوي يفتح باب رزق للفلاحين

وكيل صناعة النواب يعدد مزايا التوسع في مشروعات الوقود الحيوي

النواب يوافق على منحة 750 ألف دولار أمريكي لدعم إدارة مواجهة التلوث

ترشيحاتنا

مختبئا في شقة بالإسكندرية.. سقوط رجل أعمال مطلوب التنفيذ عليه في 53 حكما قضائيا

سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها على أنغام أغلى الحبايب.. فيديو

إعلان من الصحة العالمية عن موعد انتهاء وباء كورونا

باقة الـ 75 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات بهذه الفئة في سوق المستعمل.. صور

رئيس الوزراء يُكلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري

تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو.. مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

باقة الـ 75 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات بهذه الفئة في سوق المستعمل.. صور

بإطلالة شتوية.. مي سليم تخطف الأنظار على إنستجرام