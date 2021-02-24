بعد نجاح مصطفى محمد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

يواصل جالاتا سراي متابعته لنجوم الدوري المصري، بعد نجاح صفقة مصطفى محمد، والتي أبرمها في الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف الزمالك.





وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء، بأن النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، لفت أنظار فريق الكشافة بجالاتا سراي التركي.





وقالت صحيفة "Takvim" التركية أن جالاتا سراي وجه أعينه نحو هدف جديد في الدوري المصري، وهو أليو ديانج لاعب الأهلي.





وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الكشافة في جالاتا سراي قدم تقريرًا إيجابيًا للغاية للجهاز الفني للفريق، عن ديانج البالغ من العمر 23 عاما.





وأتمت، بأنه من المنتظر أن يحدد فاتح تريم مدرب جالاتا سراي الموقف تجاه، وفي حالة أن يبدي رغبته بضمه، سيبدأ جالاتا سراي في الدخول في مفاوضات مع مسؤولي القلعة الحمراء.



