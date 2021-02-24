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الرئيس يجدد تعيين شوقي علام مفتيا للجمهورية حتى سن المعاش.. المفتي: ثقة غالية وسأكمل رحلة العطاء.. وأسامة الأزهري: الإفتاء قامت بمهام جسيمة في وقت عصيب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:31 م
شوقي علام
شوقي علام
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محمود ضاحي
وزير الأوقاف: سعيد بالتعاون مع الإفتاء في كل ما يخدم الدين والوطن
نقيب الأشراف: شوقي علام تولى منصبه في وقت بالغ الصعوبة 


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتي 12 أغسطس 2021 وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للمعاش.

وتقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لــ"ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش.

وقال في بيان اليوم، الأربعاء، إن "هذه الثقة الغالية من الرئيس تمثل حافزًا قويًّا لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال ما بدأناه من عطاء من خلال دار الإفتاء المصرية".

وأكد المفتي أن ثقة الرئيس وسام على الصدر وإكليل يتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، وشهادة نعتز بها ونفخر، ونعاهد الله ونعاهده على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة وأنفاس تتردد.

وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بالمد لفضيلته حتى سن المعاش ، متمنيا له و لدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد العمل له مفتيا للديار المصرية حتى بلوغه سن المعاش القانونية

وقال الأزهري في بيان له، إن دار الإفتاء قامت بمهام جسيمة في وقت عصيب ولديها رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة، مشيرا إلى أنها تواصل العمل ليلا ونهارا لتقديم الفتاوى الصحيحة والتصدى للشائعات المغرضة من قبل الجماعات الإرهابية.

وهنأ محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي به، مفتيًا للديار المصرية، حتى أغسطس المقبل.

وأكد نقيب الأشراف، خلال لقائه مفتي الجمهورية بمكتبه، اليوم الأبعاء، أن الدكتور شوقي علام تولى منصبه في وقت غاية الصعوبة قبل 8أعوام، وأخذ على عاتقه التصدي للفكر التكفيري والفتاوى المغرضة والآراء الشاذة والمتطرفة، وبيان صحيح الدين الإسلامي الوسطي، وتمكن أن يضع الدار على خريطة المؤسسات الكبرى، حتى تم اعتمادها كمرجعية للفتاوى من قبل البرلمان الأوروبي.

وقال نقيب الأشراف، إن دار الإفتاء تحت قيادة الدكتور شوقي علام تسير بخطى ثابتة، وتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، للحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.

وأشار إلى الدور الرائد الذي تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير فى المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.

ودعا نقيب الأشراف، بالتوفيق للدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية في استكمال مهمته نحو الحفاظ على عقول الشباب وتجديد الخطاب الدينى ومساعدة الدولة المصرية فى قضية التجديد التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من 5 سنوات.
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