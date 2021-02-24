ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

إحالة 5 من فنيي الهندسة بأوقاف الغربية للتحقيق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:21 م
إحالة خمسة من فني
إحالة خمسة من فني الهندسة بأوقاف الغربية للتحقيق
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أحال الدكتور مختار جمعة  وزير الأوقاف  5 من فنيي الهندسة بأوقاف الغربية والإسكندرية للتحقيق بناء على مذكرة من الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة .


والمحالون للتحقيق هم: أحمد محمد يونس فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الإسكندرية، سمير سيد علي الديب فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية، محمد عبد المنعم حسن النجار فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية،  محمد أحمد محمد شلبي فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية ، محمد رجب سيد أحمد رمضان فني بالإدارة الهندسية أوقاف الغربية .


كما أحال عبد المنعم أنور المسيري فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية  للشئون القانونية بديوان عام الوزارة وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي فيما كلفوا به من عمل في المعاينات المطلوبة منهم .


على جانب آخر هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بالمد لفضيلته حتى سن المعاش ، متمنيا له ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.


وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.


ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية حتى 12 أغسطس 2021 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيقاف إمام وخطيب بأوقاف قنا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

بعد تجديد الرئيس له .. وزير الأوقاف يهنئ مفتي الجمهورية

أسامة الأزهري يهنئ شوقي علام بالتجديد له مفتيا للجمهورية

الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة المساجد

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية

انفصال محمد رمضان عن زوجته.. من أطلق الشائعة ؟

10 ملايين جرعة | أحمد موسى يكشف تفاصيل وصول أول شحنة لقاح «سبوتنيك» الروسي لمصر

بعد نجاح مصطفى محمد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

2.5% من قيمته بعد بيعه.. اعرف موقف عقارك من ضريبة التصرف العقاري

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على الآثار الجانبية لعقار جديد للكبد.. احذر من تناول هذه الكمية من الفستق.. وفوائد قشر الرمان في تجميل البشرة