إحالة 5 من فنيي الهندسة بأوقاف الغربية للتحقيق

أحال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف 5 من فنيي الهندسة بأوقاف الغربية والإسكندرية للتحقيق بناء على مذكرة من الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة .









والمحالون للتحقيق هم: أحمد محمد يونس فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الإسكندرية، سمير سيد علي الديب فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية، محمد عبد المنعم حسن النجار فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية، محمد أحمد محمد شلبي فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية ، محمد رجب سيد أحمد رمضان فني بالإدارة الهندسية أوقاف الغربية .









كما أحال عبد المنعم أنور المسيري فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي فيما كلفوا به من عمل في المعاينات المطلوبة منهم .









على جانب آخر هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بالمد لفضيلته حتى سن المعاش ، متمنيا له ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.









وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.









ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية حتى 12 أغسطس 2021 .



