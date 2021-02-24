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10 ملايين جرعة | أحمد موسى يكشف تفاصيل وصول أول شحنة لقاح «سبوتنيك» الروسي لمصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:36 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عمرو البهي
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل تعاقد شركة مصرية على 10 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي، مؤكدا أنه تمت التراخيص للقاح «سبوتنيك» الروسي في مصر.

وأكد «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أول جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي تصل مصر نهاية الأسبوع القادم وهي تقدر مليون جرعة، موضحا أن 32 دولة العالم اعتمدت لقاح «سبوتنيك» الروسي.

وأوضح أحمد موسى، أن الشحة ستأتي من الجانب الروسي إلى مصر مباشرة، مشيرا إلى أن "سبوتنيك» الروسي من أكثر اللقاحات التي تتعاقد الدول عليه بالتنسيق مع الجانب الروسي .

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