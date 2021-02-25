التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الوكالة الإسبانية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادتها من جانب سفارة أسبانيا بالقاهرة بأن هناك بعض المنح الخاصة بالتعاون الأسبانى لمواطنى دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا للعام الأكاديمى 2021/2022، منوهة إلى أن أخر موعد للتقديم بالمنح 26 فبراير2021.





واوضحت انه يتم التقدم لهذه المنح الكترونيًا من خلال الموقع الالكترونى للوكالة الأسبانية للتعاون الدولى من خلال التنمية وهو : http://www.aecid.gob.es، علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.





كانت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عن افادة المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجة الماجستير فى الصحة العامة مموله من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامه داخل الحرم الجامعة بالاضافة إلى بدل الاعاشة.









واوضحت أن برنامج ماجستير الصحه العامه IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنه واحده والدراسه تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى اخراج جيل جديد من القاده للعمل فى الصحه العامه فى دول العالم النامية.





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ





清华大学研究生申请系统 (tsinghua.edu.cn)

http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login







