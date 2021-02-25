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توك شو

بسبب «الأحوال الشخصية» .. مشادة كلامية بين الشيخ أحمد كريمة ونواب البرلمان على الهواء

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:29 ص
الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة
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إسراء صبري
دخل الشيخ أحمد كريمة، في مشادة كلامية على الهواء مباشرة خلال برنامج "التاسعة" مع نواب مجلس الشعب، وذلك خلال طرح قانون الأحوال الشخصية.

وفي نفس السياق، قال أحمد عز المتحدث باسم "متضرري قانون الأحوال الشخصية"، إنه تم إضافة بعض المواد في القانون تتسم بقدر من التفاؤل ولكن بها بعض العوار، مضيفا: "المادة الأولى التي تم إضافتها في القانون هي مادة الاستضافة وتسببت في مشاكل كبيرة".

وأضاف أحمد عز  في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "ترتيب الأب في الاستضافة  يجب ان يكون في المرتبة الثانية".

وتابع: "من الضروري تجريم الزواج العرفي ووضع الأب في المرتبة الثانية في الحضانة ولابد من وجود عقوبة كافية لأي  طرف غير حاضن  يمتنع عن  تنفيذ حكم الرؤية والاستضافة".

ومن جانبها قالت نجلاء عياد مؤسسة مبادرة  بداية جديدة: "نرفض الاستضافة والاصطحاب ولنا أسباب مقنعة لذلك".

وأضافت نجلاء عيد: "الأب الذي يحترم الأم ويحترم أبناءه يتم تربية الأبناء أسوياء نفسيا، ولكن هناك آباء منعوا أولادهم من النفقات واتجهوا للمحاكم ويبحثون عن الاستضافة".

وتابعت نجلاء عياد: "الاستضافة تعني تواجد الطفل مع أمه 5 أيام دروس ومذاكرة والأب يحصل عليهم استضافة في يومين الإجازة  فقط، وفي حال وجود الأطفال في حضانة الأم يجب أن نضمن حق الأم الحاضنة للطفل".
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