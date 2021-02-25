ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بن شرقي ينهي الجدل حول رحيله من الزمالك ويكشف عن هدفه

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:47 ص
بن شرقي
بن شرقي
Advertisements
عمرو ابوبكر
صرح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، أن هدف الفريق والجهاز الفني هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح الأهلي.

وقال بن شرقي، خلال حوار مع "شيكابالا" أذيع عبر قناة "الزمالك": "سعيد بتواجدي في الزمالك، وأهم شىء أنني ألعب أمام اللاعبين الكبار خاصة شيكابالا، وسعيد مع الجميع وأشعر أنني في بيتي".

وأكمل: "إن شاء الله الفترة الحالية نفكر في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا لأن الجمهور ينتظرها، خسرنا نهائي الموسم الماضي وسنعوضه في النسخة الحالية".

وتابع: "لم ألعب أمام جماهير الزمالك حتى الآن، وأتمنى أن ينتهي فيروس كورونا وتتواجد الجماهير في المدرجات".

وتحدث شيكابالا لـ بن شرقي، قائلًا: "جمهورنا مختلف، إذا كان مستواك جيدًا فأمام جمهور الزمالك سيكون ممتازًا".

وأتم بن شرقي حديثه: "أوجه رسالة إلى الناشئين، أقول لهم أنتم مستقبل الزمالك، ومن الممكن أن يكون أيًا منكم هو شيكابالا جديد"؛ ليرد شيكابالا ساخرًا: "(شيكا واحد بس)".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ أمير مرتضى في الإمارات بعد رحيله عن الزمالك

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال إفريقيا.. فيديو

مروان محسن ليس الأول.. لاعبون تعرضوا للتنمر بسبب تراجع مستواهم

طارق السيد: شامم ريحة فوز الزمالك بالدوري السنة دي .. وباتشيكو ظالم لاعبيه

ترشيحاتنا

حقيقة عدم عرض مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني في رمضان المقبل

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

محمد الشناوي وسيد عبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

عُرضت رغم وفاة مصطفى متولي.. 3 حكايات ستصدمك عن مسرحية بودي جارد

يعمل بمسجد في العاصمة.. كورونا ينهي حياة أحد أشهر المؤذنين في السعودية

بعد إصابتهما بكورونا.. نهال عنبر تكشف الحالة الصحية لـ يوسف شعبان وأيمن عزب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولز رويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور

بعد ظهورها مع عمرو دياب .. أجرأ الإطلالات لـ إنجي كيوان .. صور

بملابس كاجوال .. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة