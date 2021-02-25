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رياضة

مدرب دجلة: المنافسة على الدوري تنحصر بين الأهلي والزمالك.. والإسماعيلي عملاق نائم

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:47 ص
القبرصي نيكوديموس
القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو
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محمد رشاد
قال القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة السابق، إن المنافسة على الدوري هذا الموسم ستنحصر كعادتها بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في المنافسة هذا الموسم بفضل ما يقدمه الزمالك من مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

وأضاف القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، مع مدحت شلبي، أنه لم يعجبه أداء الأهلي أمام سيمبا التنزاني موضحا أن الفريق لم ينتفض سوى في الدقائق الأخيرة.

وتابع مدرب دجلة السابق: "بالنسبة لمونديال الأندية يمكن القول بأن الأهلي قدم مستوى مميز والعودة بالبرونزية شيء جيد، لكن من الصعب جدا المنافسة مع بايرن ميونخ بسبب فارق الإمكانيات الكبيرة وهو ما ظهر في المباراة.

وتوقع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو صعوبة مباراة دجلة والاتحاد السكندري المقرر لها اليوم بسبب امتلاك الفريق السكندري للاعبين بقدرات كبيرة مما يصعب المباراة متمنيًا أن يخرج دجلة من كبوته وتتحسن نتائجه مستقبلا".

ووصف بابافاسيليو الإسماعيلي بالعملاق النائم قائلا: "نتائج الإسماعيلي لا تليق به، لكنه في كل الأحوال لن يهبط، الفرق الكبيرة يمكن أن تنتفض في أي وقت خاصة إذا ما امتلك لاعبين بحجم لاعبي الدراويش".
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