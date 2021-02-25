دون أدوية.. 3 أطعمة تخفض الكوليسترول بشكل سريع وفعال

الأفوكادو

الشوكولاتة الداكنة

هل تعلم أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع الكوليسترول؟ ويمكن أن يقلل بشكل فعال من الكوليسترول السيئ ويزيد مستوى الكوليسترول الجيد في مجرى الدم، وذلك بسبب عنصر يسمى الثيوبرومين الموجود في الشوكولاتة الداكنة مسؤول بشكل رئيسي عن تأثيره في رفع الكوليسترول الحميد.







