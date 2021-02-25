دون أدوية.. 3 أطعمة تخفض الكوليسترول بشكل سريع وفعال

الكوليسترول من المواد الغذائية الأساسية للجسم، لكن الكوليسترول الزائد في الجسم يترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويقيده ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
ووففًا لما قدمه موقع "boldsky"، إليكم أفضل الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول في الجسم.
الأفوكادو
الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، والأفوكادو غني بفيتامينات ب المعقدة وفيتامين ك والعديد من المعادن، وتحتوي الثمار أيضًا على الستيرولات النباتية ذات الخصائص الخافضة للكوليسترول، لذلك أضف نصف حبة من الأفوكادو إلى السلطات، أو قم بتحميصها أو تناول الفاكهة كما هي.
الشوكولاتة الداكنة
هل تعلم أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع الكوليسترول؟ ويمكن أن يقلل بشكل فعال من الكوليسترول السيئ ويزيد مستوى الكوليسترول الجيد في مجرى الدم، وذلك بسبب عنصر يسمى الثيوبرومين الموجود في الشوكولاتة الداكنة مسؤول بشكل رئيسي عن تأثيره في رفع الكوليسترول الحميد.
دقيق الشوفان
دقيق الشوفان من الأطعمة المميزة، وينصح به للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تبين أن تناوله يوميًا يخفض مستوى الكوليسترول المرتفع، ويساعد محتوى الألياف عالية الذوبان الموجود في دقيق الشوفان على خفض الكوليسترول السيئ، وتقلل الألياف امتصاص الكوليسترول الضار في مجرى الدم، وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكنك أيضًا إضافة الشعير إلى نظامك الغذائي للتحكم في الكوليسترول.