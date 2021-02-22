أعشاب ترفع مناعتك وتحارب الكوليسترول

أعشاب وأطعمة عديدة من مطبخك، تساعد على رفع مناعتك وهضم أفضل وتقليل نسبة الكوليسترول، فى الجسم إليك أبرز الأعشاب وفقا لموقع "بولدسكاى" الهندى.

أوراق الكاري







الكاري له الكثير من الفوائد الصحية مثل منع عسر الهضم والمساعدة في إنقاص الوزن. كما تساعد شعرك على النمو بشكل أسرع وأكثر سمكًا.





ويمكن أن يمنع مضغ أوراق الكاري النيئة أو شرب كوب من شاي أوراق الكاري كل يوم؛ زيادة الوزن، وتقليل نسبة الكوليسترول في الجسم حيث تساعد هذه الأوراق في تطهير الجسم عن طريق التخلص من السموم الضارة .





الخردل







أوراق نبات الخردل هذه لها نكهة حارة، وتحتوي على الكثير من فيتامين أ الذي يساعد على تحسين صحة الجلد والعينين، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.





الخس







الخس منخفض السعرات الحرارية والدهون والصوديوم. إنه مصدر جيد للألياف والحديد وحمض الفوليك وفيتامين سي.





السلق



نبات ذو أوراق خضراء غنية بفيتامين ك ، كما أنه يحتوي على القليل جدًا من السعرات الحرارية ، مما يجعله إضافة مناسبة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن







الكرنب الأخضر :







هو مصدر جيد للكالسيوم والفيتامينات A و B9 و C [11]. تعتبر هذه الأوراق من أفضل مصادر فيتامين ك ، والتي قد تقلل من تجلط الدم وتعزز صحة العظام.





البنجر







: يمكن أن يساعد البنجرعلى تعزيز صحة العظام والأسنان والجلد وتحسين أداء الأوعية الدموية بسبب المحتوى الغني بمضادات الأكسدة.







البصل الأخضر







هذا مصدر ممتاز لفيتامين سي والكالسيوم. يعتبر البصل الأخضر أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والفيتامينات A و B6 والثيامين والفولات والمعادن (البوتاسيوم والنحاس والكروم والمنغنيز والحديد).





الزعتر







الزعتر عشب مفيد جدا للهضم. وهي مفيدة بشكل خاص لهضم اللحوم الحمراء. كما أنه يساعد على تحسين حركات الأمعاء وتجنب انتفاخ البطن. الزعتر مليء بفيتامين سي وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ.







إكليل الجبل







إكليل الجبل هو مسكن طبيعي للألم ويساعد أيضًا في علاج الصداع النصفي. قد يساعد إكليل الجبل على تعزيز الذاكرة والمناعة وهو مصدر غني لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي يُعتقد أنها تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية .