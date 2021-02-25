احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد

كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول طبيعيا، وتهدئة الأعصاب بشكل جيد.





ولكن قد يؤدي شرب كميات زائدة من الشاي الأخضر إلى نقص الحديد، كما قد يؤدي شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لإنقاص الوزن إلى الإصابة بالتهاب الكبد الناجم عن الأعشاب.









الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من EGCG (بمضادات الأكسدة)، ويؤدي تناول كميات كبيرة من مضادات الأكسدة بسبب الشاي الأخضر إلى التقليل من امتصاص الحديد في الجسم، ما يؤدي إلى نقص الحديد.









كما أن الفينول الطبيعي ومضاد الأكسدة يعملان كمضادات قوية للالتهابات، ولكن شرب الكثير من هذه المكونات يمكن أن يضر الكبد بشكل كبير.









المصدر byrdie



