كراسي ملونة ومنع الشبشب والشعر المنكوش.. أبرز استعدادات الأزهر للامتحانات.. صور

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل الموافق 27 من فبراير الجاري، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.









وتستكمل أعمال الامتحانات طبقًا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بكليات الجامعة ومعاهدها فوق المتوسطة، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيل دور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.









وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جاهزية جميع الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري؛ والمتمثل في الجمع بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات الدراسة ومعامل التدريب العملي؛ التزامًا بالإجراءات الاحترازية، وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب مطابقًا لقرارات مجلس جامعة الأزهر السابقة، والتي تؤكد على عدم وجود طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًّا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًّا، حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.









مد العام الدراسي

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على مد العام الدراسي الجاري ثلاثة أسابيع مبدئيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات؛ نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا؛ التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.









أما بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فأوضح الشربيني أن عليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.









إلغاء الإجازة بعد الامتحانات

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاصيل استكمال الامتحانات بالكليات واستئناف الدراسة بحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.









وقال الشربيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الكليات يوم السبت المقبل، منوها إلى أنها في الغالب ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.









وذكر أنه لا توجد اجازة وستستكمل الدراسة مباشرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدون فواصل، منوها إلى أنه تم الموافقة على مد الفصل الدراسي الثاني لمدة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة.









وأكد أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في لجان الامتحانات وعند استئناف الدراسة، منوها إلى أنه بالنسبة للجان الامتحانات وتواجد الطلاب فيها فإنه من المقرر أن يتم حضور الطلاب بواقع ثلث استيعاب القاعة المخصصة لهم.









عودة طلاب المدن الجامعية

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، استقبال المدن الجامعية لطلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة، منذ الثلاثاء الموافق 23 من فبراير.









كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت 27 من الشهر ذاته.











أسماء طلاب وطالبات الأزهر المقرر إقامتهم بالمدينة الجامعية بأسيوط من من هنا









وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.









كيفية التعامل مع اختبارات البابل شيت

قدمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، شرحا بالصوت والصورة على طريقة التعامل مع ورقة الاختبار المميكن (البابل شيت).









وأوضحت الكلية أن الطالبة ستستلم نموذجا للأسئلة ونموذج للإجابة، ولا بد أن يتطابق اسم النموذجين مع بعضهما فمثلا لو استلمت الطالبة نموذج "د" لابد أن يكون هو نفس الاسم للنموذجين.









وقالت إن القلم المستعمل في الإجابة، هو القلم الجاف الأزرق أو الأسود، وعلى الطالبة كتابة اسمها في الخانات المحددة للاسم أعلى النموذج، وتكمل باقي البيانات.









وذكرت أنه عند الإجابة والحل، ينبغي أن تظلل الطالبة الدائرة كاملة وليس جزء منها، وتظلل بخفة وليس بقوة حتى لا تنقطع الورقة.







