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رياضة

مصير عمرو وردة.. شوبير يعلن استدعاء 6 محترفين لمنتخب مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:29 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير، ملامح قائمة محترفي منتخب مصر الأول لكرة القدم المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "حسام البدري، مدرب منتخب مصر، استقر على استدعاء محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومصطفى محمد".


وأضاف: "عمرو وردة خارج حسابات منتخب مصر فى المعسكر المقبل، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد المحمدى، وذلك بناءً على وجهة نظر فنية من قبل حسام البدري، مدرب الفراعنة".


على الجانب الآخر، أكد ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب لكرة القدم، أنه لم يتلق استدعاءً من لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله فى أزمة منتخب الشباب بتونس.


وقال ربيع ياسين، عبر برنامج شوبير الإذاعى: "لم أتلق استدعاء من لجنة الانضباط لسماع أقوالى، وبعدين هو أنا اتغلبت ستة ولا سبعة عشان يسمعوا أقوالى".


وأضاف: "عايز أعرف هيسألونى فى إيه، أنا مدرب يعنى أتسئل فى هزيمة فى شغل بدنى فى تكتيك، ده المدرب الأمريكى اللى خسر ستة محدش حقق معاه، والموضوع معايا واضح وصريح وكله بالمستندات وقلت موقفى كاملا".

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