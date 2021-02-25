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أخبار العالم

ردا على الجيش.. رئيس وزراء أرمينيا يتجول في شوارع العاصمة مع أنصاره

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:30 م
نيكول باتشينيان
نيكول باتشينيان
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سمر صالح
تجول رئيس الوزراء الأرميني نيكول باتشينيان اليوم، الخميس، في شوارع العاصمة مع المئات من أنصاره بعد حديثه عن "محاولة انقلابية".


وندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.


وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.


وطالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرميني، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".
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