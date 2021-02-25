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حوادث

صادر ضده مؤبد غيابي.. تأجيل إعادة محاكمة ياسر فتيان في أحداث شارع السودان

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهم ياسر فتيان محمد فتيان والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان"  لجلسة 31 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.  

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم سالف الذكر في القضية رقم 12033 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكابه جريمة القتل العمد.
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