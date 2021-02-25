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محافظات

الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
عثر أهالى قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف على طفلة لم تتجاوز العامين على الطريق الزراعى للقرية.

وقال محمد رمضان عزام عمدة قرية اقفهص إن مجموعة من  شباب القرية عثروا على الطفلة على الطريق الزراعى وأنقذوها قبل أن تلتهمها الكلاب التى كانت موجودة بجوار الطفلة على الطريق.

وأضاف العمدة أن الشباب أحضروا الطفلة إلى منزله وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن مشيرا إلى أن جميع أهالى القرية يتصارعون لاستضافة الطفلة إلا أننى  مستضيفها فى منزلى.

وأكد  عمدة القرية تم  نشر  صور الطفلة على كافة جروبات التواصل الاجتماعي فى محافظة بنى سويف بحثا على أسرتها.

وقال عمدة القرية فى حال عدم العثور عليها ستتقدم بطلب لتبنيها الطفلة موجودة فى منزلى مع زوجتى وتقدم لها كل أوجه الرعاية.
الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي
الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي
الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي
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