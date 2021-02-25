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محافظات

وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:30 م
وزيرا الطيران والسياحة
وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان اعمال الترميم بمعبد الأقصر
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شمس يونس
وصل منذ قليل الى مدينة الأقصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران وتفقدا اعمال الترميم بمعبد الأقصر.

وكان برفقهما الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للاثار واستمع الوزيران لعدد من السائحين عن رايهم فى مبادرة "شتى فى مصر".

وتفقد الوزيران السوق السياحي بالاقصر واستمعا الى مشاكل العاملين به.

وفي سياق اخر، اعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بمحافظة الأقصر، عن مراجعة كشافات الإضاءة على طول المسار السياحي. 

كما قامت محافظة الأقصر بتوفير   ٣ كشاف ( هاى ماست ) للتركيب على الطريق، وقامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق ونظافة كافة جوانب الطريق. 

كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم. شارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعه ، وحمادة قنديل مدير الصيانة، وطه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر بالبدء في أعمال توسعة الطريق الممتد من مدخل البياضية وصولا إلي كمين البغدادي، وجار العمل به حاليًا.

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وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور
وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور
وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور
وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور
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