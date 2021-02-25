وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور

وصل منذ قليل الى مدينة الأقصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران وتفقدا اعمال الترميم بمعبد الأقصر.
وكان برفقهما الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للاثار واستمع الوزيران لعدد من السائحين عن رايهم فى مبادرة "شتى فى مصر".
وتفقد الوزيران السوق السياحي بالاقصر واستمعا الى مشاكل العاملين به.
وفي سياق اخر، اعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بمحافظة الأقصر، عن مراجعة كشافات الإضاءة على طول المسار السياحي.
كما قامت محافظة الأقصر بتوفير ٣ كشاف ( هاى ماست ) للتركيب على الطريق، وقامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق ونظافة كافة جوانب الطريق.
كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم. شارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعه ، وحمادة قنديل مدير الصيانة، وطه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل.
وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر بالبدء في أعمال توسعة الطريق الممتد من مدخل البياضية وصولا إلي كمين البغدادي، وجار العمل به حاليًا.
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