وزيرا الطيران والسياحة يتابعان أعمال الترميم بمعبد الأقصر.. فيديو وصور

وفي سياق اخر، اعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بمحافظة الأقصر، عن مراجعة كشافات الإضاءة على طول المسار السياحي.





كما قامت محافظة الأقصر بتوفير ٣ كشاف ( هاى ماست ) للتركيب على الطريق، وقامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق ونظافة كافة جوانب الطريق.





كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم. شارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعه ، وحمادة قنديل مدير الصيانة، وطه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل.



