تصل لـ75%.. النواب يناقش إعفاء المستشفيات الخيرية من فواتير الكهرباء

أكد النائب أيمن أو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 75 % .





وقال أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد "، إن مشروع القانون يستهدف بالتساوى المنشآت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة، لافتًا إلى انه سيناقش مشروع القانون يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير.





وأضاف أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون، مؤكدا أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية، نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.



