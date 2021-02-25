تأجيل محاكمة طبيب متهم بالتحرش بفتاة أثناء الكشف عليها إلى 30 مارس

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير ذكي ، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة طبيب إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى، لاتهامه بالتحرش بفتاة، أثناء الكشف عليها داخل عيادة خيرية دائرة قسم ثانى الزقازيق، لجلسة ٣٠ مارس المقبل للنطق بالحكم.

كانت المجني عليها حضرت الجلسة الماضية، وقام رئيس المحكمة بمواجهة المجنى عليها بالطبيب، وأقرت أمام المحكمة بقيامه بمحاولة تقبيلها بالقوة ووضع يده بموضع عفتها، فيما أنكر الطيب أمام المحكمة، وأقر أنه لم يقصد ذلك.





كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لقسم ثان الزقازيق من " د ش" 20 سنة مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه " أ ح" 39 سنة إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6675 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2020.

وتبين من أقوال الفتاة فى المحضر انه أثناء توجهها لعمل أشعة تليفزيونية بالعيادة الخيرية، قام الطبيب بوضع يده في مكان عفتها وهتك عرضها، وتم القبض عليه، وبسؤاله أنكر الواقعة.

فيما تم عرض الفتاة على الطب الشرعى، وجاء التقرير فى سياق ما أقرت به، وأكدت تحريات مباحث قسم ثان الزقازيق، صحة الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.