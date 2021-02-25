وزير التعليم: لن يتم استخدام منصة local في الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لن يستخدموا منصة local لأداء الامتحانات الإلكترونية هذا العام.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: يمكن فقط للطلاب استخدام الـ WiFi في المدرسة أو الشريحة للولوج إلى شبكة الإنترنت لأداء الامتحانات الإلكترونية من داخل المدرسة.



