وزير التعليم: لن يتم استخدام منصة local في الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لن يستخدموا منصة local لأداء الامتحانات الإلكترونية هذا العام.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: يمكن فقط للطلاب استخدام الـ WiFi في المدرسة أو الشريحة للولوج إلى شبكة الإنترنت لأداء الامتحانات الإلكترونية من داخل المدرسة.
وكانت قد تلقت مديريات التربية والتعليم، بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الموقعة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الوزير بشكل رسمي ونهائي بلا رجعة.
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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)