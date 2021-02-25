رئيس جامعة الأزهر يتابع حالة طالبة تعرضت لحادث في الإسكندرية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تعليماته للإدارة الطبية لمتابعة حالة الطالبة رانيا عادل عباس، من محافظة الإسكندرية؛ إثر سقوطها من أدوار علوية أدت إلى كسور متفرقة في جسدها.





وأوضح الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية، أن الإدارة وفقًا لتكليفات رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، ستقوم بالتكفل بنفقات العلاج، مشيرًا إلى أن الدكتور محمود صديق كلف أحد الأطباء المتخصصين لمتابعتها، وتم التواصل مع المستشفى الخاص المحجوزة بها بالإسكندرية؛ لتقديم الرعاية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة.





وأشار السعيد إلى أن ولي أمر الطالبة قدم شكره لإدارة الجامعة، داعيًا الله أن يخفف عن ابنته ويرزقها الشفاء حتى تأتي لتقدم الشكر بنفسها.