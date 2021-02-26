فوائد لن تتوقعها.. الكاري للتخلص من قمل وقشرة وشيب الشعر

بخلاف استخدامات الطهي ، يمكن لتوابل المطبخ أيضًا أن تهتم بالعديد من مشاكل الجلد والشعر وتقوية المناعة . واحدة من هذه العناصر الأكثر انتشارًا والتي تعتبر جيدة للغاية لصحة الفرد هي أوراق الكاري ، سواء في شكلها الطازج أو الجاف.
وفقًا للدكتور ديكسا بهافسار ، فإن الأوراق الغنية بالألياف والبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن تساعد في إدارة مشكلات نمط الحياة مثل السمنة أيضًا.
علاج لتساقط الشعر والشيب المبكر
خذ 1-2 كوب من زيت جوز الهند / أي زيت من اختيارك وحفنة من أوراق الكاري (يمكنك إضافة amla إذا أردت) ، واتركها تغلي حتى تصبح الأوراق والزيت أغمق. اتركيه يبرد قليلًا ثم انقلي المزيج في وعاء زجاجي.
كيفية التقديم
ضعي زيت الشعر بالكاري من الجذور إلى الأطراف عن طريق تقسيم الشعر إلى أقسام مختلفة. دعها تجلس بين عشية وضحاها. في اليوم التالي ، اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
قشرة الرأس وقمل الرأس
اصنع عجينة من أوراق الكاري مع اللبن الرائب.
كيفية التقديم
يوضع على فروة الرأس ويحتفظ به حتى يجف. اغسل جيدا. القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع مع وجود فجوة من يوم إلى يومين بينهما يعطي الراحة.