فوائد لن تتوقعها.. الكاري للتخلص من قمل وقشرة وشيب الشعر

بخلاف استخدامات الطهي ، يمكن لتوابل المطبخ أيضًا أن تهتم بالعديد من مشاكل الجلد والشعر وتقوية المناعة . واحدة من هذه العناصر الأكثر انتشارًا والتي تعتبر جيدة للغاية لصحة الفرد هي أوراق الكاري ، سواء في شكلها الطازج أو الجاف.





وفقًا للدكتور ديكسا بهافسار ، فإن الأوراق الغنية بالألياف والبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن تساعد في إدارة مشكلات نمط الحياة مثل السمنة أيضًا.









علاج لتساقط الشعر والشيب المبكر خذ 1-2 كوب من زيت جوز الهند / أي زيت من اختيارك وحفنة من أوراق الكاري (يمكنك إضافة amla إذا أردت) ، واتركها تغلي حتى تصبح الأوراق والزيت أغمق. اتركيه يبرد قليلًا ثم انقلي المزيج في وعاء زجاجي.

كيفية التقديم