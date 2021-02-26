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رياضة

الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:25 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف مصدر داخل نادي الاسماعيلي عن حقيقة مطالبة مجلس الادارة لـ اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم 12 مارس المقبل. 

وأكد المصدر في تصريحات لـ صدى البلد ان ما يتردد غير صحيح على الاطلاق حيث ان الاسماعيلي لم يطالب بتعيين حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي.

أعلن درجان يوفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه التى ستدخل فى معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها 12 مارس المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري .

وضمت قائمة الإسماعيلي لمعسكر العين السخنة كلا من :

حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد مجدي و كمال السيد.

خط الدفاع: مصطفى زناري و  محمد عمار و محمد هاشم و مروان الصحراوي و أحمد فتحي كاستيلو و محمد مصيلحي و عمر هنيدي و عبد الله جمعة و حسين السيد و رضوان شريفي.

خط الوسط: نادر رمضان و محمد بيومي  و عماد حمدي و عمر الوحش و  محمد حسن و محمد الضرف و مصطفى فارس و محمد صادق و أحمد مدبولي و زياد طارق و أحمد مصطفى و عبد الرحمن مجدي و محمد عبد السميع.

خط الهجوم: آري بابل  و شكري نجيب و محمد الشامي  و بينسون شيلونجو  و فخر الدين بن يوسف.

وجاء قرار يوفيتش بالدخول فى معسكر مغلق مبكر فى ظل الرغبة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى، والتى يسعى خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية 
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