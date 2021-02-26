خاص.. آية مدني: ظروف أولمبياد طوكيو ستكون صعبة.. وأسعى لاستثمار دوري في البرلمان لمساعدة أبطال مصر

أكدت اآية مدني عضو مجلس النواب والبطلة الأولمبية السابقة أن دورة الألعاب الأولمبية القادمة ستكون صعبة لأنها تأتي في ظروف مغايرة بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأضافت "مدني" في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أنها تتمني ان تحقق مصر أكثر من ميدالية في أولمبياد طوكيو خاصة وان ابطال مصر قادرون علي المنافسة وحصد الميداليات.





وأوضحت مدني أن أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو سيحتاجون الي الدعم المعنوي من الجماهير حتي يحققوا الإنجازات المطلوبة منهم في رفع علم مصر علي منصات التتويج.





وعن دورها في مساعدة أبطال مصر من خلال عضوية مجلس النواب قالت "مدني" انها تعمل حاليا في لجنة الرياضة بالبرلمان وتسعي لسن قوانين تعمل علي تطوير الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة حتي يصبح لدينا ابطال قادرون علي تمثيل مصر في المحافل الدولية خلال الفترة القادمة.



